Луис Байер
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
19 мая 2000 (20) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:30
Герта
0 : 0
Боруссия
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:30
был в запасе
Герта
0
Боруссия
0
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
72'
72'
72'
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 15:30
был в запасе
Боруссия
3
Вердер
1
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:30
Байер
1 : 2
Боруссия
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Байер
1
Боруссия
2
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 20:00
Боруссия
4 : 2
Айнтрахт
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 20:00
был в запасе
Боруссия
4
Айнтрахт
2
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:30
Боруссия
1 : 0
Боруссия
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:30
был в запасе
Боруссия
1
Боруссия
0
был в запасе
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:30
Боруссия
2 : 1
Фортуна
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:30
был в запасе
Боруссия
2
Фортуна
1
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Кельн
0 : 1
Боруссия
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Кельн
0
Боруссия
1
был в запасе
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:30
Боруссия
1 : 3
РБ Лейпциг
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:30
был в запасе
Боруссия
1
РБ Лейпциг
3
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
Майнц
1 : 3
Боруссия
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Майнц
1
Боруссия
3
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 19:30
Боруссия
0 : 0
Шальке-04
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 19:30
был в запасе
Боруссия
0
Шальке-04
0
был в запасе