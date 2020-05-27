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Лента
Матч-центр
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Деннис Ястржембски
№32
Нападающий
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Команда
Падерборн
Гражданство
Германия
Дата рождения
20 февр. 2000 (20) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Аугсбург
0 : 0
Падерборн
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
был в запасе
Аугсбург
0
Падерборн
0
был в запасе
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Падерборн
1 : 1
Хоффенхайм
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
минуты: 82' - 90'
Падерборн
1
Хоффенхайм
1
минуты: 82' - 90'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:30
Бавария
3 : 2
Падерборн
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:30
был в запасе
Бавария
3
Падерборн
2
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Падерборн
1 : 2
Герта
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Падерборн
1
Герта
2
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Шальке-04
1 : 1
Падерборн
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
1
Падерборн
1
был в запасе