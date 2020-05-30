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Стивен Скрыбски
№22
Нападающий
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Команда
Фортуна
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 нояб. 1992 (27) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
30.05.2020
30 мая 2020
сб
19:30
Бавария
5 : 0
Фортуна
30.05.2020
30 мая 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
5
Фортуна
0
минуты: 1' - 90'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Фортуна
2 : 1
Шальке-04
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 81' - 90'
Фортуна
2
Шальке-04
1
минуты: 81' - 90'
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
Кельн
2 : 2
Фортуна
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 62'
Кельн
2
Фортуна
2
минуты: 1' - 62'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Фортуна
0 : 0
Падерборн
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
минуты: 79' - 90'
Фортуна
0
Падерборн
0
минуты: 79' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Фрайбург
0 : 2
Фортуна
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Фортуна
2
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Фортуна
1 : 4
Боруссия
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Фортуна
1
Боруссия
4
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Байер
3 : 0
Фортуна
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Байер
3
Фортуна
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Фортуна
0 : 1
Вердер
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
0
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Шальке-04
2 : 2
Фрайбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
2
Фрайбург
2
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Вольфсбург
1 : 1
Шальке-04
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Шальке-04
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Шальке-04
1 : 0
Айнтрахт
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Шальке-04
1
Айнтрахт
0
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:30
Байер
2 : 1
Шальке-04
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Байер
2
Шальке-04
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Вердер
1 : 2
Шальке-04
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Вердер
1
Шальке-04
2
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
Падерборн
1 : 5
Шальке-04
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Падерборн
1
Шальке-04
5
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Шальке-04
3 : 0
Герта
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Шальке-04
3
Герта
0
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
Боруссия
0 : 0
Шальке-04
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
был в запасе
Боруссия
0
Шальке-04
0
был в запасе