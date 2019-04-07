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Александр Крикуненко
№90
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 авг. 1998 (21) год
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
16:30
Рубин
0 : 0
Арсенал
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
16:30
был в запасе
Рубин
0
Арсенал
0
был в запасе
10.12.2018
10 дек. 2018
пн
19:30
Ахмат
2 : 0
Арсенал
10.12.2018
10 дек. 2018
пн
19:30
был в запасе
Ахмат
2
Арсенал
0
был в запасе
3.12.2018
3 дек. 2018
пн
19:30
Арсенал
4 : 2
Зенит
3.12.2018
3 дек. 2018
пн
19:30
был в запасе
Арсенал
4
Зенит
2
был в запасе
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
19:30
Арсенал
2 : 0
Анжи
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
2
Анжи
0
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:30
Спартак
2 : 3
Арсенал
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:30
был в запасе
Спартак
2
Арсенал
3
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
11:30
Урал
2 : 1
Арсенал
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
11:30
был в запасе
Урал
2
Арсенал
1
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
Арсенал
2 : 2
Рубин
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Арсенал
2
Рубин
2
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:00
Арсенал
4 : 0
Крылья Советов
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:00
был в запасе
Арсенал
4
Крылья Советов
0
был в запасе
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
19:30
Арсенал
0 : 1
Ростов
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
0
Ростов
1
был в запасе