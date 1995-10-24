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Лента
Матч-центр
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Алекс Кранинкс
№12
Вратарь
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Команда
Мольде
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
21 окт. 1995 (24) года
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
Мольде
2 : 1
Зенит
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
Мольде
2
Зенит
1
был в запасе
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
19:00
Зенит
3 : 1
Мольде
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
19:00
был в запасе
Зенит
3
Мольде
1
был в запасе