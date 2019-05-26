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Бабакар Сарр
№23
Защитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
15 февр. 1991 (29) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Зенит
4 : 1
Енисей
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
4
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
14:00
Енисей
2 : 2
Динамо
19.05.2019
19 мая 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
11.05.2019
11 мая 2019
сб
14:00
Енисей
0 : 4
Краснодар
11.05.2019
11 мая 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90'
3.05.2019
3 мая 2019
пт
14:00
Енисей
3 : 1
Анжи
3.05.2019
3 мая 2019
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Енисей
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
16:00
Енисей
2 : 1
Оренбург
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Енисей
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Спартак
2
Енисей
0
минуты: 1' - 46'
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
11:30
Енисей
0 : 0
Уфа
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
14:00
Урал
3 : 2
Енисей
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
Енисей
1 : 1
Рубин
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
19:00
Арсенал
2 : 0
Енисей
16.03.2019
16 марта 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
9.03.2019
9 марта 2019
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
62'
62'
62'
9.03.2019
9 марта 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
3.03.2019
3 марта 2019
вс
14:00
Енисей
1 : 1
Ростов
83'
83'
83'
3.03.2019
3 марта 2019
вс
14:00
83'
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90'