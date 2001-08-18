Леонид Герчиков
№68
Полузащитник
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Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 авг. 2001 (18) лет
Рост
170
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Чертаново
2 : 2
СКА-Хабаровск
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
был в запасе
Чертаново
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:30
Чертаново
1 : 1
Армавир
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:30
был в запасе
Чертаново
1
Армавир
1
был в запасе