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Леонид Герчиков
№68
Полузащитник
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Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 авг. 2001 (18) лет
Рост
170
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Чертаново
2 : 2
СКА-Хабаровск
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
был в запасе
Чертаново
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
19:30
Чертаново
1 : 1
Армавир
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
19:30
был в запасе
Чертаново
1
Армавир
1
был в запасе