Олабиран Муйва
№20
Полузащитник
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Команда
Тамбов
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
7 сент. 1998 (21) год
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 14:00
Тамбов
3 : 0
Оренбург
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 14:00
был в запасе
Тамбов
3
Оренбург
0
был в запасе
2.12.2019 2 дек. 2019 пн 19:30
Краснодар
0 : 0
Тамбов
2.12.2019 2 дек. 2019 пн 19:30
был в запасе
Краснодар
0
Тамбов
0
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 14:00
Тамбов
3 : 0
Уфа
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 14:00
был в запасе
Тамбов
3
Уфа
0
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 14:00
Тамбов
1 : 2
Урал
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 14:00
был в запасе
Тамбов
1
Урал
2
был в запасе
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Рубин
2
Тамбов
1
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:00
Крылья Советов
2 : 0
Тамбов
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Тамбов
0
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
Тамбов
2 : 1
Ростов
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Тамбов
2
Ростов
1
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 19:00
Ахмат
1 : 1
Тамбов
90'
90'
90'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 19:00
минуты: 65' - 90'
Ахмат
1
Тамбов
1
минуты: 65' - 90'
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 14:00
Тамбов
0 : 2
Динамо
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 14:00
минуты: 46' - 90'
Тамбов
0
Динамо
2
минуты: 46' - 90'
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
Тамбов
0 : 2
Краснодар
81'
81'
81'
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
минуты: 62' - 90'
Тамбов
0
Краснодар
2
минуты: 62' - 90'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 14:00
Оренбург
2 : 2
Тамбов
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 14:00
минуты: 46' - 90'
Оренбург
2
Тамбов
2
минуты: 46' - 90'
4.08.2019 4 авг. 2019 вс 16:30
Тамбов
0 : 1
Арсенал
4.08.2019 4 авг. 2019 вс 16:30
минуты: 46' - 90'
Тамбов
0
Арсенал
1
минуты: 46' - 90'
27.07.2019 27 июля 2019 сб 16:30
Тамбов
2 : 0
Спартак
27.07.2019 27 июля 2019 сб 16:30
минуты: 67' - 90'
Тамбов
2
Спартак
0
минуты: 67' - 90'
21.07.2019 21 июля 2019 вс 16:30
Локомотив
2 : 1
Тамбов
21.07.2019 21 июля 2019 вс 16:30
минуты: 57' - 90'
Локомотив
2
Тамбов
1
минуты: 57' - 90'
14.07.2019 14 июля 2019 вс 19:00
Зенит
2 : 1
Тамбов
71'
71'
71'
14.07.2019 14 июля 2019 вс 19:00
71'
минуты: 56' - 90'
Зенит
2
Тамбов
1
минуты: 56' - 90'