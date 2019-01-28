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Михал Марцьяник
№29
Защитник
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Команда
Карпи
Гражданство
Польша
Дата рождения
15 дек. 1994 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
Эмполи
1 : 3
Дженоа
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
был в запасе
Эмполи
1
Дженоа
3
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:00
Кальяри
2 : 2
Эмполи
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:00
был в запасе
Кальяри
2
Эмполи
2
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
0 : 1
Интер
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Эмполи
0
Интер
1
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Болонья
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Болонья
1
был в запасе
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
17:00
СПАЛ
2 : 2
Эмполи
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
СПАЛ
2
Эмполи
2
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
Эмполи
3 : 2
Аталанта
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
3
Аталанта
2
был в запасе
2.11.2018
2 нояб. 2018
пт
22:30
Наполи
5 : 1
Эмполи
2.11.2018
2 нояб. 2018
пт
22:30
был в запасе
Наполи
5
Эмполи
1
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:00
Эмполи
1 : 2
Ювентус
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:00
был в запасе
Эмполи
1
Ювентус
2
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:30
Фрозиноне
3 : 3
Эмполи
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:30
был в запасе
Фрозиноне
3
Эмполи
3
был в запасе
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:30
Эмполи
0 : 2
Рома
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:30
был в запасе
Эмполи
0
Рома
2
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
Парма
1 : 0
Эмполи
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
был в запасе
Парма
1
Эмполи
0
был в запасе
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
22:00
Эмполи
1 : 1
Милан
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Эмполи
1
Милан
1
был в запасе
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:30
Сассуоло
3 : 1
Эмполи
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:30
был в запасе
Сассуоло
3
Эмполи
1
был в запасе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:00
Эмполи
0 : 1
Лацио
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:00
был в запасе
Эмполи
0
Лацио
1
был в запасе
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
21:30
Кьево
0 : 0
Эмполи
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
21:30
был в запасе
Кьево
0
Эмполи
0
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
Дженоа
2 : 1
Эмполи
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
был в запасе
Дженоа
2
Эмполи
1
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
Эмполи
2 : 0
Кальяри
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
был в запасе
Эмполи
2
Кальяри
0
был в запасе