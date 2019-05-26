Йенс Одгор
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
31 марта 1999 (21) год
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
Аталанта
3 : 1
Сассуоло
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
был в запасе
Аталанта
3
Сассуоло
1
был в запасе
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:30
Сассуоло
0 : 0
Рома
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:30
был в запасе
Сассуоло
0
Рома
0
был в запасе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 13:30
Торино
3 : 2
Сассуоло
12.05.2019 12 мая 2019 вс 13:30
был в запасе
Торино
3
Сассуоло
2
был в запасе
5.05.2019 5 мая 2019 вс 16:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
5.05.2019 5 мая 2019 вс 16:00
был в запасе
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Удинезе
1 : 1
Сассуоло
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
был в запасе
Удинезе
1
Сассуоло
1
был в запасе
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:00
Сассуоло
0 : 0
Парма
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:00
был в запасе
Сассуоло
0
Парма
0
был в запасе
7.04.2019 7 апр. 2019 вс 19:00
Лацио
2 : 2
Сассуоло
7.04.2019 7 апр. 2019 вс 19:00
был в запасе
Лацио
2
Сассуоло
2
был в запасе
4.04.2019 4 апр. 2019 чт 20:00
Сассуоло
4 : 0
Кьево
4.04.2019 4 апр. 2019 чт 20:00
был в запасе
Сассуоло
4
Кьево
0
был в запасе
31.03.2019 31 марта 2019 вс 19:00
Болонья
2 : 1
Сассуоло
31.03.2019 31 марта 2019 вс 19:00
был в запасе
Болонья
2
Сассуоло
1
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 20:00
Сассуоло
1 : 1
Наполи
10.03.2019 10 марта 2019 вс 20:00
был в запасе
Сассуоло
1
Наполи
1
был в запасе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:30
Сассуоло
1 : 0
Интер
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:30
был в запасе
Сассуоло
1
Интер
0
был в запасе