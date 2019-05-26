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Лента
Матч-центр
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Леонардо Серникола
№26
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 июля 1997 (22) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
Аталанта
3 : 1
Сассуоло
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
был в запасе
Аталанта
3
Сассуоло
1
был в запасе
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
19:00
Лацио
2 : 2
Сассуоло
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Лацио
2
Сассуоло
2
был в запасе
4.04.2019
4 апр. 2019
чт
20:00
Сассуоло
4 : 0
Кьево
4.04.2019
4 апр. 2019
чт
20:00
был в запасе
Сассуоло
4
Кьево
0
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:00
Сассуоло
3 : 5
Сампдория
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:00
был в запасе
Сассуоло
3
Сампдория
5
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:00
Сассуоло
1 : 1
Наполи
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:00
был в запасе
Сассуоло
1
Наполи
1
был в запасе
2.03.2019
2 марта 2019
сб
20:00
Милан
1 : 0
Сассуоло
2.03.2019
2 марта 2019
сб
20:00
был в запасе
Милан
1
Сассуоло
0
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
21:30
Сассуоло
1 : 4
Милан
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
21:30
был в запасе
Сассуоло
1
Милан
4
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
Сассуоло
1 : 0
Интер
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
был в запасе
Сассуоло
1
Интер
0
был в запасе