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Джанджакомо Маньяни
№32
Защитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
4 окт. 1995 (24) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Сассуоло
0 : 1
Парма
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
0
Парма
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:30
был в запасе
СПАЛ
1
Сассуоло
2
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:45
Сассуоло
4 : 2
Рома
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Сассуоло
4
Рома
2
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
Брешиа
0 : 1
Милан
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
был в запасе
Брешиа
0
Милан
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Кальяри
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Брешиа
2
Кальяри
2
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
5 : 1
Брешиа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
5
Брешиа
1
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:30
Брешиа
1 : 2
Лацио
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Брешиа
1
Лацио
2
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
Парма
1 : 1
Брешиа
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Парма
1
Брешиа
1
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
Брешиа
0 : 2
Сассуоло
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
был в запасе
Брешиа
0
Сассуоло
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Брешиа
3
Лечче
0
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
СПАЛ
0 : 1
Брешиа
72'
72'
72'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
0
Брешиа
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:00
Брешиа
0 : 3
Аталанта
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:00
был в запасе
Брешиа
0
Аталанта
3
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Рома
3 : 0
Брешиа
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Рома
3
Брешиа
0
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:00
Брешиа
0 : 4
Торино
61'
61'
61'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Торино
4
минуты: 1' - 90'