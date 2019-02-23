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Эрик Феригра
№4
Защитник
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Команда
Асколи
Гражданство
Эквадор
Дата рождения
7 февр. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
17:00
Торино
2 : 0
Аталанта
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
17:00
был в запасе
Торино
2
Аталанта
0
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
22:30
Наполи
0 : 0
Торино
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
22:30
был в запасе
Наполи
0
Торино
0
был в запасе
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
14:30
СПАЛ
0 : 0
Торино
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
14:30
был в запасе
СПАЛ
0
Торино
0
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:00
Рома
3 : 2
Торино
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:00
был в запасе
Рома
3
Торино
2
был в запасе
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
21:30
Торино
1 : 0
СПАЛ
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
21:30
был в запасе
Торино
1
СПАЛ
0
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
19:00
Торино
0 : 1
Рома
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
19:00
был в запасе
Торино
0
Рома
1
был в запасе