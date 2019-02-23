Эрик Феригра
№4
Защитник
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Команда
Асколи
Гражданство
Эквадор
Дата рождения
7 февр. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 17:00
Торино
2 : 0
Аталанта
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 17:00
был в запасе
Торино
2
Аталанта
0
был в запасе
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 22:30
Наполи
0 : 0
Торино
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 22:30
был в запасе
Наполи
0
Торино
0
был в запасе
3.02.2019 3 февр. 2019 вс 14:30
СПАЛ
0 : 0
Торино
3.02.2019 3 февр. 2019 вс 14:30
был в запасе
СПАЛ
0
Торино
0
был в запасе
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 17:00
Рома
3 : 2
Торино
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 17:00
был в запасе
Рома
3
Торино
2
был в запасе
2.09.2018 2 сент. 2018 вс 21:30
Торино
1 : 0
СПАЛ
2.09.2018 2 сент. 2018 вс 21:30
был в запасе
Торино
1
СПАЛ
0
был в запасе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 19:00
Торино
0 : 1
Рома
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 19:00
был в запасе
Торино
0
Рома
1
был в запасе