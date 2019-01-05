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Серхио Морено
№29
Нападающий
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 янв. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2018/2019
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
15:00
Вальядолид
0 : 1
Райо Вальекано
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
15:00
был в запасе
Вальядолид
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:30
Реал
1 : 0
Райо Вальекано
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:30
был в запасе
Реал
1
Райо Вальекано
0
был в запасе
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:15
Атлетико
1 : 0
Райо Вальекано
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:15
минуты: 77' - 90'
Атлетико
1
Райо Вальекано
0
минуты: 77' - 90'
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:15
Райо Вальекано
1 : 4
Севилья
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:15
был в запасе
Райо Вальекано
1
Севилья
4
был в запасе