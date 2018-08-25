Мигель Анхель Морро
№30
Вратарь
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 янв. 2000 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:15
Атлетико
1 : 0
Райо Вальекано
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:15
был в запасе
Атлетико
1
Райо Вальекано
0
был в запасе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:15
Райо Вальекано
1 : 4
Севилья
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:15
был в запасе
Райо Вальекано
1
Севилья
4
был в запасе