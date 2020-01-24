Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Луис Авила
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Осасуна
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
6 февр. 1994 (26) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2018/2019
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Осасуна
2 : 0
Леванте
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 58'
Осасуна
2
Леванте
0
минуты: 1' - 58'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
Сельта
1 : 1
Осасуна
83'
83'
83'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
83'
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
16:00
Осасуна
3 : 4
Реал Сосьедад
48', 84'
48', 84'
48', 84'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
16:00
48', 84'
минуты: 1' - 90'
Осасуна
3
Реал Сосьедад
4
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
Атлетико
2 : 0
Осасуна
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Осасуна
1 : 1
Севилья
45'
45'
45'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
45'
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 4
Осасуна
49'
49'
49'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
18:00
49'
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Осасуна
4
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:00
Осасуна
1 : 2
Атлетик
76'
2'
76'
2'
76'
2'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:00
76'
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
Осасуна
4 : 2
Алавес
26'
41'
26'
41'
26'
41'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
26'
минуты: 1' - 90'
Осасуна
4
Алавес
2
минуты: 1' - 90'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
Мальорка
2 : 2
Осасуна
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
был в запасе
Мальорка
2
Осасуна
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
Осасуна
3 : 1
Валенсия
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
3
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
22:00
Гранада
1 : 0
Осасуна
40'
40'
40'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
22:00
Осасуна
2 : 1
Вильярреал
79'
79'
79'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
22:00
79'
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
80'
80'
80'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 65' - 90'
Реал
2
Осасуна
0
минуты: 65' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Осасуна
0 : 0
Бетис
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:30
Вальядолид
1 : 1
Осасуна
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:00
Осасуна
2 : 2
Барселона
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Барселона
2
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
18:00
Осасуна
0 : 0
Эйбар
16'
16'
16'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
22:00
Леганес
0 : 1
Осасуна
75'
35'
75'
35'
75'
35'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
22:00
75'
минуты: 1' - 83'
Леганес
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 83'