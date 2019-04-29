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Алекс Лопес
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 июня 1997 (22) года
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2018/2019
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
22:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
22:00
был в запасе
Бетис
1
Эспаньол
1
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
13:00
Леванте
2 : 2
Эспаньол
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
13:00
был в запасе
Леванте
2
Эспаньол
2
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
Эспаньол
2 : 1
Алавес
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
был в запасе
Эспаньол
2
Алавес
1
был в запасе
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
22:45
Эспаньол
2 : 4
Реал
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Реал
4
минуты: 1' - 90'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:15
Сельта
1 : 1
Эспаньол
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:15
был в запасе
Сельта
1
Эспаньол
1
был в запасе