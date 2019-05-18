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Рафаэль Двамена
№11
Нападающий
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Команда
Сарагоса
Гражданство
Гана
Дата рождения
12 сент. 1995 (24) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
18.05.2019
18 мая 2019
сб
14:00
Леванте
2 : 2
Атлетико
18.05.2019
18 мая 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
21:45
Барселона
1 : 0
Леванте
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
21:45
был в запасе
Барселона
1
Леванте
0
был в запасе
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
22:30
Леванте
4 : 0
Бетис
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
22:30
был в запасе
Леванте
4
Бетис
0
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
13:00
Леванте
2 : 2
Эспаньол
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
13:00
был в запасе
Леванте
2
Эспаньол
2
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
21:45
Валенсия
3 : 1
Леванте
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
21:45
был в запасе
Валенсия
3
Леванте
1
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:30
Леванте
0 : 2
Вильярреал
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:30
был в запасе
Леванте
0
Вильярреал
2
был в запасе
4.03.2019
4 марта 2019
пн
23:00
Леганес
1 : 0
Леванте
4.03.2019
4 марта 2019
пн
23:00
был в запасе
Леганес
1
Леванте
0
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
22:45
Леванте
1 : 2
Реал
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
22:45
минуты: 73' - 90'
Леванте
1
Реал
2
минуты: 73' - 90'
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
15:00
Сельта
1 : 4
Леванте
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
15:00
был в запасе
Сельта
1
Леванте
4
был в запасе
11.02.2019
11 февр. 2019
пн
23:00
Алавес
2 : 0
Леванте
11.02.2019
11 февр. 2019
пн
23:00
был в запасе
Алавес
2
Леванте
0
был в запасе
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
15:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
15:00
был в запасе
Леванте
0
Хетафе
0
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
15:00
Севилья
5 : 0
Леванте
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
15:00
был в запасе
Севилья
5
Леванте
0
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
Леванте
2 : 0
Вальядолид
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
был в запасе
Леванте
2
Вальядолид
0
был в запасе
4.01.2019
4 янв. 2019
пт
21:00
Леванте
2 : 2
Жирона
4.01.2019
4 янв. 2019
пт
21:00
был в запасе
Леванте
2
Жирона
2
был в запасе
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 1
Леванте
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:30
был в запасе
Райо Вальекано
2
Леванте
1
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
Уэска
2 : 2
Леванте
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
был в запасе
Уэска
2
Леванте
2
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
Реал
1 : 2
Леванте
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
был в запасе
Реал
1
Леванте
2
был в запасе
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
17:15
Хетафе
0 : 1
Леванте
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
17:15
был в запасе
Хетафе
0
Леванте
1
был в запасе
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
13:00
Леванте
2 : 2
Валенсия
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
13:00
минуты: 69' - 90'
Леванте
2
Валенсия
2
минуты: 69' - 90'
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
21:15
Леванте
1 : 2
Сельта
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
21:15
был в запасе
Леванте
1
Сельта
2
был в запасе
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