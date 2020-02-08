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Матч-центр
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Мигель де ла Фуэнте
№27
Нападающий
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 сент. 1999 (20) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
Вальядолид
1 : 1
Вильярреал
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Вальядолид
1
Вильярреал
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
был в запасе
Вальядолид
0
Реал
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
23:00
Вальядолид
1 : 1
Валенсия
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
23:00
был в запасе
Вальядолид
1
Валенсия
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Реал Сосьедад
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
18:00
был в запасе
Вальядолид
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Вальядолид
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
был в запасе
Леванте
2
Вальядолид
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
20:00
Реал
1 : 1
Вальядолид
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
20:00
был в запасе
Реал
1
Вальядолид
1
был в запасе