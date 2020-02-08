Мигель де ла Фуэнте
№27
Нападающий
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 сент. 1999 (20) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 20:30
Вальядолид
1 : 1
Вильярреал
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 20:30
был в запасе
Вальядолид
1
Вильярреал
1
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 23:00
был в запасе
Вальядолид
0
Реал
1
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 23:00
Вальядолид
1 : 1
Валенсия
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 23:00
был в запасе
Вальядолид
1
Валенсия
1
был в запасе
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 18:00
Вальядолид
0 : 0
Реал Сосьедад
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 18:00
был в запасе
Вальядолид
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 20:00
Леванте
2 : 0
Вальядолид
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 20:00
был в запасе
Леванте
2
Вальядолид
0
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 20:00
Реал
1 : 1
Вальядолид
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 20:00
был в запасе
Реал
1
Вальядолид
1
был в запасе