Самуэль Перес
№26
Вратарь
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 апр. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 20:30
Вальядолид
1 : 1
Вильярреал
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 20:30
был в запасе
Вальядолид
1
Вильярреал
1
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 20:30
Мальорка
0 : 1
Вальядолид
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 20:30
был в запасе
Мальорка
0
Вальядолид
1
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 23:00
был в запасе
Вальядолид
0
Реал
1
был в запасе