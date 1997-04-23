Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Самуэль Перес
№26
Вратарь
Подписаться
Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 апр. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2018/2019
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
Вальядолид
1 : 1
Вильярреал
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Вальядолид
1
Вильярреал
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
Мальорка
0 : 1
Вальядолид
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Мальорка
0
Вальядолид
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
был в запасе
Вальядолид
0
Реал
1
был в запасе