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Ануар (Ануар Тухами)
№23
Полузащитник
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Марокко
Дата рождения
15 янв. 1995 (25) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
23:00
Вальядолид
1 : 1
Валенсия
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
23:00
был в запасе
Вальядолид
1
Валенсия
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Реал Сосьедад
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
18:00
был в запасе
Вальядолид
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
3 : 0
Вальядолид
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
был в запасе
Алавес
3
Вальядолид
0
был в запасе
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:15
Барселона
5 : 1
Вальядолид
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:15
минуты: 1' - 53'
Барселона
5
Вальядолид
1
минуты: 1' - 53'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
Вальядолид
2 : 0
Эйбар
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Вальядолид
2
Эйбар
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:30
Атлетик
1 : 1
Вальядолид
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:30
был в запасе
Атлетик
1
Вальядолид
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
17:00
Вальядолид
0 : 0
Атлетико
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
Вальядолид
0
Атлетико
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
Вильярреал
2 : 0
Вальядолид
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
был в запасе
Вильярреал
2
Вальядолид
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Вальядолид
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
был в запасе
Леванте
2
Вальядолид
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
20:00
Реал
1 : 1
Вальядолид
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
20:00
был в запасе
Реал
1
Вальядолид
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 2
Вальядолид
90'
90'
90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
минуты: 76' - 90'
Бетис
1
Вальядолид
2
минуты: 76' - 90'