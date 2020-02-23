Хави Мойяно
№17
Защитник
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 февр. 1986 (34) года
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 18:00
Вальядолид
2 : 1
Эспаньол
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 23:00
Гранада
2 : 1
Вальядолид
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
2
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 20:30
Вальядолид
1 : 1
Вильярреал
58'
58'
58'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 20:30
Мальорка
0 : 1
Вальядолид
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 23:00
был в запасе
Вальядолид
0
Реал
1
был в запасе
3.01.2020 3 янв. 2020 пт 21:00
Вальядолид
2 : 2
Леганес
3.01.2020 3 янв. 2020 пт 21:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
2
Леганес
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 23:00
Вальядолид
1 : 1
Валенсия
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 14:00
Хетафе
2 : 0
Вальядолид
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 14:00
был в запасе
Хетафе
2
Вальядолид
0
был в запасе
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 18:00
Вальядолид
0 : 0
Реал Сосьедад
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2019 29 нояб. 2019 пт 23:00
Сельта
0 : 0
Вальядолид
29.11.2019 29 нояб. 2019 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 23:00
Вальядолид
0 : 1
Севилья
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 15:00
Алавес
3 : 0
Вальядолид
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
3
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 14:00
Вальядолид
3 : 0
Мальорка
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:30
Вальядолид
2 : 0
Эйбар
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
2
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:30
Атлетик
1 : 1
Вальядолид
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 17:00
Вальядолид
0 : 0
Атлетико
29'
29'
29'
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
Вальядолид
1 : 1
Гранада
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Гранада
1
минуты: 1' - 90'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:00
Вильярреал
2 : 0
Вальядолид
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:00
был в запасе
Вильярреал
2
Вальядолид
0
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 20:00
Реал
1 : 1
Вальядолид
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Реал
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 22:00
Бетис
1 : 2
Вальядолид
59'
59'
59'
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'