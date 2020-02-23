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Педро Порро
№24
Полузащитник
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 сент. 1999 (20) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
18:00
Вальядолид
2 : 1
Эспаньол
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
18:00
был в запасе
Вальядолид
2
Эспаньол
1
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
23:00
Гранада
2 : 1
Вальядолид
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
23:00
был в запасе
Гранада
2
Вальядолид
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Осасуна
0
Вальядолид
0
был в запасе
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
21:00
Вальядолид
2 : 2
Леганес
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
21:00
был в запасе
Вальядолид
2
Леганес
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:00
Хетафе
2 : 0
Вальядолид
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Реал Сосьедад
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
18:00
был в запасе
Вальядолид
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
23:00
Сельта
0 : 0
Вальядолид
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
23:00
был в запасе
Сельта
0
Вальядолид
0
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
Вальядолид
0 : 1
Севилья
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Вальядолид
0
Севилья
1
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
3 : 0
Вальядолид
84'
84'
84'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
был в запасе
Алавес
3
Вальядолид
0
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:00
Вальядолид
3 : 0
Мальорка
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:00
был в запасе
Вальядолид
3
Мальорка
0
был в запасе
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:15
Барселона
5 : 1
Вальядолид
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:15
минуты: 1' - 90'
Барселона
5
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:30
Атлетик
1 : 1
Вальядолид
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:30
был в запасе
Атлетик
1
Вальядолид
1
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Вальядолид
1 : 1
Гранада
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
был в запасе
Вальядолид
1
Гранада
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
Вильярреал
2 : 0
Вальядолид
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:30
Вальядолид
1 : 1
Осасуна
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Вальядолид
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
20:00
Реал
1 : 1
Вальядолид
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Реал
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 2
Вальядолид
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
был в запасе
Бетис
1
Вальядолид
2
был в запасе