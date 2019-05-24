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Жесси Деменге
№17
Полузащитник
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Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 янв. 1998 (22) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Кан
0 : 1
Бордо
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Лион
4 : 0
Кан
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лион
4
Кан
0
минуты: 1' - 90'
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
Кан
3 : 2
Реймс
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Кан
3
Реймс
2
минуты: 1' - 90'
4.05.2019
4 мая 2019
сб
21:00
Генгам
0 : 0
Кан
4.05.2019
4 мая 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
0
Кан
0
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Кан
1 : 0
Дижон
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кан
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:00
Ницца
0 : 1
Кан
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
0
Кан
1
минуты: 1' - 90'
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:00
Кан
0 : 1
Анжер
65'
65'
65'
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
Ним
2 : 0
Кан
42'
42'
42'
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Кан
0
минуты: 1' - 90'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Монако
0 : 1
Кан
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 71'
Монако
0
Кан
1
минуты: 1' - 71'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
Кан
0 : 5
Сент-Этьен
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
был в запасе
Кан
0
Сент-Этьен
5
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
19:00
Ренн
3 : 1
Кан
10.03.2019
10 марта 2019
вс
19:00
был в запасе
Ренн
3
Кан
1
был в запасе
2.03.2019
2 марта 2019
сб
19:00
Кан
1 : 2
ПСЖ
2.03.2019
2 марта 2019
сб
19:00
был в запасе
Кан
1
ПСЖ
2
был в запасе
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
Монпелье
2 : 0
Кан
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
был в запасе
Монпелье
2
Кан
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Реймс
2 : 2
Кан
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
был в запасе
Реймс
2
Кан
2
был в запасе
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
21:30
Кан
2 : 1
Тулуза
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
21:30
был в запасе
Кан
2
Тулуза
1
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
Страсбур
2 : 2
Кан
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Страсбур
2
Кан
2
был в запасе
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
Анжер
1 : 1
Кан
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
был в запасе
Анжер
1
Кан
1
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
Кан
0 : 1
Монако
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Монако
1
минуты: 1' - 90'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
Бордо
0 : 0
Кан
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Бордо
0
Кан
0
был в запасе
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
22:00
Кан
1 : 2
Ренн
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Кан
1
Ренн
2
был в запасе
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