Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Йоэль Армугом
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 июня 1998 (21) год
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Кан
0 : 1
Бордо
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Кан
0
Бордо
1
был в запасе
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Лион
4 : 0
Кан
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
был в запасе
Лион
4
Кан
0
был в запасе
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
Кан
3 : 2
Реймс
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
был в запасе
Кан
3
Реймс
2
был в запасе
4.05.2019
4 мая 2019
сб
21:00
Генгам
0 : 0
Кан
4.05.2019
4 мая 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
0
Кан
0
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Кан
1 : 0
Дижон
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кан
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:00
Ницца
0 : 1
Кан
85'
85'
85'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ницца
0
Кан
1
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:00
Кан
0 : 1
Анжер
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Кан
0
Анжер
1
был в запасе
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
Ним
2 : 0
Кан
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ним
2
Кан
0
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Монако
0 : 1
Кан
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Монако
0
Кан
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2019
10 марта 2019
вс
19:00
Ренн
3 : 1
Кан
25'
25'
25'
10.03.2019
10 марта 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
3
Кан
1
минуты: 1' - 90'
2.03.2019
2 марта 2019
сб
19:00
Кан
1 : 2
ПСЖ
2.03.2019
2 марта 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Кан
1
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Тулуза
1 : 1
Кан
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Кан
1
минуты: 1' - 90'
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Кан
0 : 0
Страсбур
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
13.02.2019
13 февр. 2019
ср
21:30
Кан
0 : 1
Нант
71'
71'
71'
13.02.2019
13 февр. 2019
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
Монпелье
2 : 0
Кан
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
2
Кан
0
минуты: 1' - 90'
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
19:00
Кан
0 : 1
Марсель
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
21:00
Кан
1 : 3
Лилль
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Кан
1
Лилль
3
минуты: 1' - 90'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Реймс
2 : 2
Кан
63'
63'
63'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
2
Кан
2
минуты: 1' - 90'
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
21:30
Кан
2 : 1
Тулуза
35'
35'
35'
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
Кан
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
Страсбур
2 : 2
Кан
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Кан
2
минуты: 1' - 90'
Показать все игры