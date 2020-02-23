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Тома Башич
№26
Полузащитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
25 нояб. 1996 (23) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
ПСЖ
4 : 3
Бордо
64'
64'
64'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Бордо
2 : 2
Дижон
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Метц
1 : 2
Бордо
51'
51'
51'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
51'
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Бордо
2
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Брест
1 : 1
Бордо
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
Нант
0 : 1
Бордо
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
Бордо
1 : 2
Лион
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Ренн
1 : 0
Бордо
31'
31'
31'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Бордо
0 : 1
Страсбур
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Бордо
0
Страсбур
1
был в запасе
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Бордо
6 : 0
Ним
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
был в запасе
Бордо
6
Ним
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Реймс
1
Бордо
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Монако
28'
28'
28'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Монако
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Ницца
1
Бордо
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 0
Нант
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Бордо
2
Нант
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
1 : 3
Бордо
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
1
Бордо
3
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 2
Брест
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Бордо
2
Брест
2
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:30
Лион
1 : 1
Бордо
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:30
был в запасе
Лион
1
Бордо
1
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Дижон
0 : 2
Бордо
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Дижон
0
Бордо
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Бордо
1 : 1
Монпелье
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Анжер
3 : 1
Бордо
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 46' - 90'
Анжер
3
Бордо
1
минуты: 46' - 90'