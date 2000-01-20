Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Орельен Чуаэми
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Монако
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 янв. 2000 (20) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Монако
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Дижон
1
Монако
1
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
1 : 2
Монако
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Амьен
1
Монако
2
был в запасе
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
Монако
1 : 0
Анжер
79'
79'
79'
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
был в запасе
Монако
1
Анжер
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Ним
3 : 1
Монако
86'
86'
86'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 72' - 90'
Ним
3
Монако
1
минуты: 72' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
Нант
0 : 1
Бордо
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
был в запасе
Нант
0
Бордо
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
Бордо
1 : 2
Лион
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Ренн
1 : 0
Бордо
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Ренн
1
Бордо
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Бордо
0 : 1
Страсбур
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Бордо
0
Страсбур
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Марсель
3 : 1
Бордо
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
3
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Монако
7'
7'
7'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Монако
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 0
Нант
6'
6'
6'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
Лилль
3 : 0
Бордо
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
был в запасе
Лилль
3
Бордо
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Бордо
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
1 : 3
Бордо
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
18:30
Бордо
0 : 1
ПСЖ
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Амьен
1 : 3
Бордо
31'
31'
31'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 2
Брест
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Бордо
2
Брест
2
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 0
Метц
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Метц
0
минуты: 1' - 90'
Показать все игры