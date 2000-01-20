Орельен Чуаэми
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Монако
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 янв. 2000 (20) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Дижон
1 : 1
Монако
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Дижон
1
Монако
1
был в запасе
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
Амьен
1 : 2
Монако
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Амьен
1
Монако
2
был в запасе
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 21:00
Монако
1 : 0
Анжер
79'
79'
79'
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 21:00
был в запасе
Монако
1
Анжер
0
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:00
Ним
3 : 1
Монако
86'
86'
86'
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 72' - 90'
Ним
3
Монако
1
минуты: 72' - 90'
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 19:00
Нант
0 : 1
Бордо
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 19:00
был в запасе
Нант
0
Бордо
1
был в запасе
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 19:30
Бордо
1 : 2
Лион
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Ренн
1 : 0
Бордо
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
был в запасе
Ренн
1
Бордо
0
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Бордо
0 : 1
Страсбур
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Бордо
0
Страсбур
1
был в запасе
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 23:00
Марсель
3 : 1
Бордо
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
3
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Бордо
2 : 1
Монако
7'
7'
7'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Монако
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2019 8 нояб. 2019 пт 22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
8.11.2019 8 нояб. 2019 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 17:00
Бордо
2 : 0
Нант
6'
6'
6'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 18:30
Лилль
3 : 0
Бордо
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 18:30
был в запасе
Лилль
3
Бордо
0
был в запасе
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
был в запасе
Бордо
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:00
Тулуза
1 : 3
Бордо
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 18:30
Бордо
0 : 1
ПСЖ
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Амьен
1 : 3
Бордо
31'
31'
31'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Бордо
2 : 2
Брест
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
был в запасе
Бордо
2
Брест
2
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
Бордо
2 : 0
Метц
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Метц
0
минуты: 1' - 90'
Показать все игры