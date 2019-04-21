Гауссу Траоре
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
4 дек. 1999 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:00
Нант
3 : 2
Амьен
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:00
был в запасе
Нант
3
Амьен
2
был в запасе
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Амьен
0 : 0
Бордо
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
был в запасе
Амьен
0
Бордо
0
был в запасе
9.02.2019 9 февр. 2019 сб 22:00
Амьен
1 : 0
Кан
9.02.2019 9 февр. 2019 сб 22:00
был в запасе
Амьен
1
Кан
0
был в запасе
2.02.2019 2 февр. 2019 сб 22:00
Ренн
1 : 0
Амьен
2.02.2019 2 февр. 2019 сб 22:00
был в запасе
Ренн
1
Амьен
0
был в запасе
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 19:00
Амьен
0 : 1
Лион
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 19:00
был в запасе
Амьен
0
Лион
1
был в запасе
18.01.2019 18 янв. 2019 пт 22:45
Лилль
2 : 1
Амьен
18.01.2019 18 янв. 2019 пт 22:45
был в запасе
Лилль
2
Амьен
1
был в запасе
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 19:00
Амьен
0 : 3
ПСЖ
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 19:00
был в запасе
Амьен
0
ПСЖ
3
был в запасе
8.12.2018 8 дек. 2018 сб 22:00
Генгам
1 : 2
Амьен
8.12.2018 8 дек. 2018 сб 22:00
был в запасе
Генгам
1
Амьен
2
был в запасе
6.10.2018 6 окт. 2018 сб 21:00
Амьен
1 : 0
Дижон
6.10.2018 6 окт. 2018 сб 21:00
был в запасе
Амьен
1
Дижон
0
был в запасе
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:00
Кан
1 : 0
Амьен
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:00
был в запасе
Кан
1
Амьен
0
был в запасе
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Амьен
2 : 1
Ренн
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
был в запасе
Амьен
2
Ренн
1
был в запасе
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 21:00
Страсбур
3 : 1
Амьен
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 21:00
был в запасе
Страсбур
3
Амьен
1
был в запасе
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 21:00
Амьен
2 : 3
Лилль
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 21:00
был в запасе
Амьен
2
Лилль
3
был в запасе
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:00
Амьен
1 : 2
Монпелье
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:00
был в запасе
Амьен
1
Монпелье
2
был в запасе
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
Лион
2 : 0
Амьен
42'
42'
42'
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 62'
Лион
2
Амьен
0
минуты: 1' - 62'