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Матч-центр
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Гауссу Траоре
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
4 дек. 1999 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:00
Нант
3 : 2
Амьен
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Нант
3
Амьен
2
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Амьен
0 : 0
Бордо
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
был в запасе
Амьен
0
Бордо
0
был в запасе
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
22:00
Амьен
1 : 0
Кан
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
22:00
был в запасе
Амьен
1
Кан
0
был в запасе
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
22:00
Ренн
1 : 0
Амьен
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ренн
1
Амьен
0
был в запасе
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
19:00
Амьен
0 : 1
Лион
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
19:00
был в запасе
Амьен
0
Лион
1
был в запасе
18.01.2019
18 янв. 2019
пт
22:45
Лилль
2 : 1
Амьен
18.01.2019
18 янв. 2019
пт
22:45
был в запасе
Лилль
2
Амьен
1
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
19:00
Амьен
0 : 3
ПСЖ
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
19:00
был в запасе
Амьен
0
ПСЖ
3
был в запасе
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
22:00
Генгам
1 : 2
Амьен
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
22:00
был в запасе
Генгам
1
Амьен
2
был в запасе
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:00
Амьен
1 : 0
Дижон
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Амьен
1
Дижон
0
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
Кан
1 : 0
Амьен
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Кан
1
Амьен
0
был в запасе
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Амьен
2 : 1
Ренн
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
был в запасе
Амьен
2
Ренн
1
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
Страсбур
3 : 1
Амьен
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Страсбур
3
Амьен
1
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
Амьен
2 : 3
Лилль
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Амьен
2
Лилль
3
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
Амьен
1 : 2
Монпелье
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Амьен
1
Монпелье
2
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Лион
2 : 0
Амьен
42'
42'
42'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 62'
Лион
2
Амьен
0
минуты: 1' - 62'