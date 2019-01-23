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Клеман Депрес
№9
Нападающий
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Команда
Ним
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 нояб. 1994 (25) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
23.01.2019
23 янв. 2019
ср
21:00
Ним
3 : 1
Анжер
31', 49'
31', 49'
31', 49'
23.01.2019
23 янв. 2019
ср
21:00
31', 49'
минуты: 1' - 90'
Ним
3
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
Ним
0 : 1
Тулуза
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ним
0
Тулуза
1
был в запасе
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
Ним
1 : 0
Нант
86'
86'
86'
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
был в запасе
Ним
1
Нант
0
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Ним
2 : 3
Лилль
90'
90'
90'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
90'
минуты: 81' - 90'
Ним
2
Лилль
3
минуты: 81' - 90'
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
Ним
3 : 0
Амьен
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 64'
Ним
3
Амьен
0
минуты: 1' - 64'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
Страсбур
0 : 1
Ним
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
0
Ним
1
был в запасе
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:00
Ним
0 : 1
Ницца
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Ним
0
Ницца
1
был в запасе
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
22:00
Дижон
0 : 4
Ним
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Дижон
0
Ним
4
был в запасе
26.10.2018
26 окт. 2018
пт
21:45
Ним
1 : 1
Сент-Этьен
26.10.2018
26 окт. 2018
пт
21:45
минуты: 89' - 90'
Ним
1
Сент-Этьен
1
минуты: 89' - 90'
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
21:45
Лион
2 : 0
Ним
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Ним
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:00
Ним
0 : 0
Реймс
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ним
0
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
18:00
Монпелье
3 : 0
Ним
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
18:00
был в запасе
Монпелье
3
Ним
0
был в запасе
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Ним
0 : 0
Генгам
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
был в запасе
Ним
0
Генгам
0
был в запасе
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:45
Монако
1 : 1
Ним
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:45
минуты: 75' - 90'
Монако
1
Ним
1
минуты: 75' - 90'
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
18:00
Бордо
3 : 3
Ним
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
18:00
был в запасе
Бордо
3
Ним
3
был в запасе
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
18:00
Ним
2 : 4
ПСЖ
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
18:00
минуты: 66' - 90'
Ним
2
ПСЖ
4
минуты: 66' - 90'
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:00
Тулуза
1 : 0
Ним
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
1
Ним
0
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
22:00
Ним
3 : 1
Марсель
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
22:00
был в запасе
Ним
3
Марсель
1
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
Анжер
3 : 4
Ним
77'
77'
77'
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
77'
минуты: 75' - 90'
Анжер
3
Ним
4
минуты: 75' - 90'