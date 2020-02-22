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Вилфрид Канга
№11
Полузащитник
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Команда
Анжер
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 февр. 1998 (22) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Монпелье
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Анжер
1
Монпелье
0
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
0 : 0
Анжер
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Реймс
0
Анжер
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Страсбур
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Анжер
1
Страсбур
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
18:30
ПСЖ
4 : 0
Анжер
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
18:30
минуты: 78' - 90'
ПСЖ
4
Анжер
0
минуты: 78' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Анжер
1 : 1
Амьен
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Анжер
1
Амьен
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Тулуза
0 : 2
Анжер
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Тулуза
0
Анжер
2
был в запасе
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Лилль
2 : 1
Анжер
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
был в запасе
Лилль
2
Анжер
1
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Анжер
3 : 0
Метц
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Анжер
3
Метц
0
был в запасе
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
21:45
Лион
6 : 0
Анжер
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
21:45
был в запасе
Лион
6
Анжер
0
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Анжер
3 : 1
Бордо
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Анжер
3
Бордо
1
был в запасе