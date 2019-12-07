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Юсеф Аталь
№20
Защитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Алжир
Дата рождения
17 мая 1996 (24) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Ницца
4 : 1
Метц
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
4
Метц
1
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Сент-Этьен
4 : 1
Ницца
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
4
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ницца
3 : 1
Анжер
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Реймс
16'
16'
16'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Страсбур
1 : 0
Ницца
63'
63'
63'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Нант
1 : 0
Ницца
90'
90'
90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Монако
3 : 1
Ницца
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
2 : 1
Дижон
47'
61'
47'
61'
47'
61'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
47'
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Монпелье
2 : 1
Ницца
21'
21'
21'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
Ренн
1 : 2
Ницца
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90'
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
Ницца
1 : 2
Марсель
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
был в запасе
Ницца
1
Марсель
2
был в запасе