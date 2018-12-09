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Матч-центр
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Ромен Метанир
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 марта 1990 (30) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
19:00
Лилль
1 : 1
Реймс
90'
90'
90'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Лилль
1
Реймс
1
был в запасе
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
Реймс
0 : 1
Тулуза
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
был в запасе
Реймс
0
Тулуза
1
был в запасе
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
19:00
Марсель
0 : 0
Реймс
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Марсель
0
Реймс
0
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
Реймс
2 : 1
Генгам
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Реймс
2
Генгам
1
был в запасе
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:00
Ним
0 : 0
Реймс
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Ним
0
Реймс
0
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Бордо
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Реймс
0
Бордо
0
был в запасе
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
22:00
ПСЖ
4 : 1
Реймс
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Дижон
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Реймс
0
Дижон
0
был в запасе
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:00
Амьен
4 : 1
Реймс
36'
36'
36'
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
4
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2018
17 авг. 2018
пт
21:45
Реймс
1 : 0
Лион
17.08.2018
17 авг. 2018
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Лион
0
минуты: 1' - 90'
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
Ницца
0 : 1
Реймс
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90'