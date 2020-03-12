Бобби Аллен
№16
Вратарь
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 нояб. 1991 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Олимпиакос
1 : 1
Вулверхэмптон
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
был в запасе
Олимпиакос
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Олимпиакос
0 : 1
Арсенал
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Олимпиакос
0
Арсенал
1
был в запасе