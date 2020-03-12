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Лента
Матч-центр
Моя команда
Бобби Аллен
№16
Вратарь
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 нояб. 1991 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Олимпиакос
1 : 1
Вулверхэмптон
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
был в запасе
Олимпиакос
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Олимпиакос
0 : 1
Арсенал
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Олимпиакос
0
Арсенал
1
был в запасе