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Микаэль Пано
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 февр. 1997 (23) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
Кан
0 : 5
Сент-Этьен
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
был в запасе
Кан
0
Сент-Этьен
5
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
Сент-Этьен
0 : 1
Лилль
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Лилль
1
был в запасе
3.03.2019
3 марта 2019
вс
23:00
Марсель
2 : 0
Сент-Этьен
3.03.2019
3 марта 2019
вс
23:00
был в запасе
Марсель
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
18:00
Лилль
3 : 1
Сент-Этьен
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
18:00
был в запасе
Лилль
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
21:45
Сент-Этьен
2 : 0
Монако
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
21:45
минуты: 66' - 90'
Сент-Этьен
2
Монако
0
минуты: 66' - 90'
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
22:00
Тулуза
2 : 3
Сент-Этьен
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
22:00
был в запасе
Тулуза
2
Сент-Этьен
3
был в запасе
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
21:45
ПСЖ
4 : 0
Сент-Этьен
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
21:45
был в запасе
ПСЖ
4
Сент-Этьен
0
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 1
Генгам
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Генгам
1
был в запасе