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Янн Гбоу
№19
Полузащитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 янв. 2001 (19) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
ЧФР Клуж
1 : 0
Ренн
84'
84'
84'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 66' - 90'
ЧФР Клуж
1
Ренн
0
минуты: 66' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Ренн
0 : 1
ЧФР Клуж
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Ренн
0
ЧФР Клуж
1
был в запасе