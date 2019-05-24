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Матч-центр
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Куадио Ив Дабила
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
1 янв. 1997 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Ренн
3 : 1
Лилль
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Ренн
3
Лилль
1
был в запасе
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Лилль
5 : 0
Анжер
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
был в запасе
Лилль
5
Анжер
0
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
18:00
Лилль
1 : 0
Бордо
12.05.2019
12 мая 2019
вс
18:00
был в запасе
Лилль
1
Бордо
0
был в запасе
5.05.2019
5 мая 2019
вс
22:00
Лион
2 : 2
Лилль
5.05.2019
5 мая 2019
вс
22:00
был в запасе
Лион
2
Лилль
2
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Лилль
5 : 0
Ним
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Лилль
5
Ним
0
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:00
Тулуза
0 : 0
Лилль
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Тулуза
0
Лилль
0
был в запасе
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:00
Лилль
1 : 0
Дижон
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Лилль
1
Дижон
0
был в запасе
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:45
Страсбур
1 : 1
Лилль
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:45
был в запасе
Страсбур
1
Лилль
1
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Лилль
0 : 0
Монпелье
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Лилль
0
Монпелье
0
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
19:00
Генгам
0 : 2
Лилль
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Генгам
0
Лилль
2
был в запасе
1.02.2019
1 февр. 2019
пт
22:45
Лилль
4 : 0
Ницца
1.02.2019
1 февр. 2019
пт
22:45
был в запасе
Лилль
4
Ницца
0
был в запасе
25.01.2019
25 янв. 2019
пт
22:45
Марсель
1 : 2
Лилль
25.01.2019
25 янв. 2019
пт
22:45
был в запасе
Марсель
1
Лилль
2
был в запасе
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
21:00
Кан
1 : 3
Лилль
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
21:00
был в запасе
Кан
1
Лилль
3
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Лилль
1 : 2
Тулуза
62'
62'
62'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Тулуза
2
минуты: 1' - 90'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Ним
2 : 3
Лилль
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Лилль
3
минуты: 1' - 90'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
19:00
Лилль
1 : 1
Реймс
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
4.12.2018
4 дек. 2018
вт
23:00
Монпелье
0 : 1
Лилль
4.12.2018
4 дек. 2018
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
19:00
Лилль
2 : 2
Лион
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
2
Лион
2
минуты: 1' - 90'
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Лилль
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
22:45
Лилль
0 : 0
Страсбур
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
22:45
был в запасе
Лилль
0
Страсбур
0
был в запасе
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