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Софьян Диоп
№36
Полузащитник
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Команда
Монако
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 июня 2000 (19) лет
Рост
165
Вес
50
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Монпелье
2 : 2
Монако
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Монпелье
2
Монако
2
был в запасе
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
22:00
Монако
2 : 1
Тулуза
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
22:00
был в запасе
Монако
2
Тулуза
1
был в запасе
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
Монако
1 : 1
Ницца
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
был в запасе
Монако
1
Ницца
1
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Монако
0 : 2
Генгам
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Монако
0
Генгам
2
минуты: 1' - 90'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
23:00
Лион
3 : 0
Монако
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
23:00
был в запасе
Лион
3
Монако
0
был в запасе
4.12.2018
4 дек. 2018
вт
21:00
Амьен
0 : 2
Монако
4.12.2018
4 дек. 2018
вт
21:00
был в запасе
Амьен
0
Монако
2
был в запасе
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
Монако
1 : 2
Монпелье
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
минуты: 86' - 90'
Монако
1
Монпелье
2
минуты: 86' - 90'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
Кан
0 : 1
Монако
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Монако
1
минуты: 1' - 90'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
23:00
Монако
0 : 4
ПСЖ
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Монако
0
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
22:00
Реймс
1 : 0
Монако
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Монако
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
Монако
2 : 2
Дижон
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монако
2
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
18:00
Монако
1 : 2
Ренн
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
18:00
был в запасе
Монако
1
Ренн
2
был в запасе
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
21:45
Сент-Этьен
2 : 0
Монако
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Монако
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
20:00
Монако
0 : 1
Анжер
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
20:00
был в запасе
Монако
0
Анжер
1
был в запасе
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:45
Монако
1 : 1
Ним
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:45
минуты: 1' - 72'
Монако
1
Ним
1
минуты: 1' - 72'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
Тулуза
1 : 1
Монако
81'
81'
81'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Бордо
2 : 1
Монако
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
был в запасе
Бордо
2
Монако
1
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
Монако
0 : 0
Лилль
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Монако
0
Лилль
0
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
18:00
Нант
1 : 3
Монако
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 67'
Нант
1
Монако
3
минуты: 1' - 67'