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Матч-центр
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Хорди Мбула
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 марта 1999 (21) год
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
23:00
Монако
0 : 4
ПСЖ
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
23:00
был в запасе
Монако
0
ПСЖ
4
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
Монако
2 : 2
Дижон
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Монако
2
Дижон
2
был в запасе
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
20:00
Монако
0 : 1
Анжер
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
20:00
был в запасе
Монако
0
Анжер
1
был в запасе
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:45
Монако
1 : 1
Ним
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:45
минуты: 1' - 61'
Монако
1
Ним
1
минуты: 1' - 61'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
Тулуза
1 : 1
Монако
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
1
Монако
1
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Бордо
2 : 1
Монако
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
был в запасе
Бордо
2
Монако
1
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
Монако
0 : 0
Лилль
37'
37'
37'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монако
0
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
18:00
Нант
1 : 3
Монако
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 67'
Нант
1
Монако
3
минуты: 1' - 67'