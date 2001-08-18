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Виллем Геббельс
№13
Полузащитник
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Команда
Монако
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 авг. 2001 (18) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
Монако
0 : 0
Лилль
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Монако
0
Лилль
0
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
18:00
Нант
1 : 3
Монако
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
18:00
был в запасе
Нант
1
Монако
3
был в запасе