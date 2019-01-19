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Жульен Серрано
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 февр. 1998 (22) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
Монако
1 : 5
Страсбур
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Монако
1
Страсбур
5
был в запасе
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
Монако
1 : 1
Ницца
60'
60'
60'
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
23:00
Марсель
1 : 1
Монако
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
23:00
был в запасе
Марсель
1
Монако
1
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Монако
0 : 2
Генгам
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
был в запасе
Монако
0
Генгам
2
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
Монако
0 : 0
Лилль
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Монако
0
Лилль
0
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
18:00
Нант
1 : 3
Монако
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 88' - 90'
Нант
1
Монако
3
минуты: 88' - 90'