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Матч-центр
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Жан-Клер Тодибо
№21
Полузащитник
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 дек. 1999 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Шальке-04
0 : 1
Вердер
26'
26'
26'
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Шальке-04
0
Вердер
1
минуты: 1' - 46'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Фортуна
2 : 1
Шальке-04
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 85' - 90'
Фортуна
2
Шальке-04
1
минуты: 85' - 90'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Шальке-04
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Боруссия
4
Шальке-04
0
минуты: 1' - 46'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Кельн
3 : 0
Шальке-04
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 29' - 90'
Кельн
3
Шальке-04
0
минуты: 29' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Шальке-04
0 : 5
РБ Лейпциг
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
5
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Майнц
0 : 0
Шальке-04
58'
58'
58'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Майнц
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Шальке-04
1 : 1
Падерборн
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
1
Падерборн
1
был в запасе
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:30
Герта
0 : 0
Шальке-04
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:30
был в запасе
Герта
0
Шальке-04
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Бавария
5 : 0
Шальке-04
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Бавария
5
Шальке-04
0
был в запасе
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
был в запасе
Шальке-04
2
Боруссия
0
был в запасе