Джо Родон
№22
Защитник
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Команда
Суонси
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
22 окт. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 21:45
Уэльс
1 : 1
Хорватия
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Уэльс
1
Хорватия
1
минуты: 1' - 90'
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 21:45
Словакия
1 : 1
Уэльс
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Словакия
1
Уэльс
1
минуты: 1' - 90'
6.09.2019 6 сент. 2019 пт 21:45
Уэльс
2 : 1
Азербайджан
6.09.2019 6 сент. 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Уэльс
2
Азербайджан
1
минуты: 1' - 90'