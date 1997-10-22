Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Джо Родон
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Суонси
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
22 окт. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
англия. кубок
Сезон:
2019
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
Уэльс
1 : 1
Хорватия
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Уэльс
1
Хорватия
1
минуты: 1' - 90'
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
Словакия
1 : 1
Уэльс
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Словакия
1
Уэльс
1
минуты: 1' - 90'
6.09.2019
6 сент. 2019
пт
21:45
Уэльс
2 : 1
Азербайджан
6.09.2019
6 сент. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Уэльс
2
Азербайджан
1
минуты: 1' - 90'