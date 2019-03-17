Райан Леонард
№18
Полузащитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 мая 1992 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Миллуолл
2(4) : 2(5)
Брайтон & Хов
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
2(4)
Брайтон & Хов
2(5)
минуты: 1' - 90'
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:00
Уимблдон
0 : 1
Миллуолл
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Уимблдон
0
Миллуолл
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 20:30
Миллуолл
3 : 2
Эвертон
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
3
Эвертон
2
минуты: 1' - 90'
6.01.2019 6 янв. 2019 вс 17:00
Миллуолл
2 : 1
Халл Сити
6.01.2019 6 янв. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
2
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90'