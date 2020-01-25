Шон Раджет
№26
Защитник
Подписаться
Команда
Ротерхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
17 апр. 1994 (26) лет
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Портсмут
4 : 2
Барнсли
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Портсмут
4
Барнсли
2
минуты: 1' - 90'
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 20:31
Флитвуд
1 : 2
Портсмут
39'
39'
39'
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 20:31
минуты: 1' - 90'
Флитвуд
1
Портсмут
2
минуты: 1' - 90'