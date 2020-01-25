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Лента
Матч-центр
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Шон Раджет
№26
Защитник
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
17 апр. 1994 (26) лет
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Портсмут
4 : 2
Барнсли
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Портсмут
4
Барнсли
2
минуты: 1' - 90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:31
Флитвуд
1 : 2
Портсмут
39'
39'
39'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:31
минуты: 1' - 90'
Флитвуд
1
Портсмут
2
минуты: 1' - 90'