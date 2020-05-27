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Тони Ляйстнер
№37
Защитник
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Команда
Кельн
Гражданство
Германия
Дата рождения
19 авг. 1990 (29) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Хоффенхайм
3 : 1
Кельн
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
3
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
Кельн
2 : 2
Фортуна
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Кельн
2
Фортуна
2
минуты: 1' - 90'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
Кельн
2 : 2
Майнц
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
2
Майнц
2
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Герта
0 : 5
Кельн
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Кельн
5
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
1 : 4
Бавария
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
был в запасе
Кельн
1
Бавария
4
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
4 : 0
Фрайбург
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:30
был в запасе
Кельн
4
Фрайбург
0
был в запасе