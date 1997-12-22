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Матч-центр
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Брайт Осави-Самуэль
№20
Полузащитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
31 дек. 1997 (22) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Шеффилд Уэнсдэй
85'
85'
85'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
1
Шеффилд Уэнсдэй
2
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 1
Суонси
29'
29'
29'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
29'
минуты: 1' - 90'
Куинз Парк Рейнджерс
5
Суонси
1
минуты: 1' - 90'