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Лента
Матч-центр
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Ллойд Келли
№26
Защитник
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Команда
Борнмут
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 окт. 1998 (21) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Борнмут
3 : 1
Брайтон & Хов
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
был в запасе
Борнмут
3
Брайтон & Хов
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
15:30
Борнмут
1 : 0
Манчестер Юнайтед
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
15:30
был в запасе
Борнмут
1
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Уотфорд
0 : 0
Борнмут
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Уотфорд
0
Борнмут
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Борнмут
0 : 0
Норвич Сити
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Борнмут
0
Норвич Сити
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
Борнмут
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Арсенал
1
Борнмут
0
был в запасе