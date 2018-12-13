Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Родриго Рей
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
ПАОК
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
8 марта 1991 (29) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
ПАОК
1 : 3
БАТЭ
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
ПАОК
1
БАТЭ
3
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Челси
4 : 0
ПАОК
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Челси
4
ПАОК
0
был в запасе
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
МОЛ Види
1 : 0
ПАОК
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
МОЛ Види
1
ПАОК
0
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
ПАОК
0 : 2
МОЛ Види
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
ПАОК
0
МОЛ Види
2
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
БАТЭ
1 : 4
ПАОК
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
БАТЭ
1
ПАОК
4
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
ПАОК
0 : 1
Челси
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
ПАОК
0
Челси
1
был в запасе