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Глеб Захаров
№37
Защитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
31 июля 2001 (18) лет
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
9.03.2019
9 марта 2019
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
9.03.2019
9 марта 2019
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
4
Енисей
0
был в запасе
3.03.2019
3 марта 2019
вс
14:00
Енисей
1 : 1
Ростов
3.03.2019
3 марта 2019
вс
14:00
был в запасе
Енисей
1
Ростов
1
был в запасе