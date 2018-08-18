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Дмитрий Заварухин
№31
Защитник
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Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 марта 2000 (20) лет
Рост
176
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Чертаново
2 : 2
СКА-Хабаровск
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
был в запасе
Чертаново
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
Краснодар-2
3 : 1
Чертаново
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
был в запасе
Краснодар-2
3
Чертаново
1
был в запасе
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
19:30
Чертаново
1 : 1
Армавир
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
19:30
был в запасе
Чертаново
1
Армавир
1
был в запасе
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Чертаново
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
был в запасе
Нижний Новгород
2
Чертаново
1
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
Чертаново
3 : 1
Балтика
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
был в запасе
Чертаново
3
Балтика
1
был в запасе